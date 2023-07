COR. FIO., Mercato, punta e non solo. La Viola accelera

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina aveva già promesso da tempo a Vincenzo Italiano che la rosa sarebbe stata migliorata. Ora, con l’arrivo della Conference e la possibilità di un’altra annata da più di 50 partite, torna del tutto primario il concetto di avere un doppione per ruolo.

Quindi, riporta il Corriere Fiorentino, la dirigenza viola aspetterà di cedere anche Amrabat (non è da escludere che la vicenda possa concludersi entro il fine settimana) e poi si fionderà sugli ultimi colpi. Per Kamil Grabara è pronta un’offerta da 6 milioni al Copenaghen, mentre è possibile un rialzo fino a 15 milioni alla Dinamo Zagabria per Josip Sutalo.

Solo dopo questi si penserà al centravanti. Per Nzola possono bastare 13-14 milioni, per Beltran il River non scende sotto i 20. Mentre a centrocampo si cercherà uno come Dominguez o Hjulmand (entrambi cari), oppure come il giovane Gino Infantino, classe 2003, argentino del Rosario con passaporto italiano e ormai a un passo dai viola per circa 4 milioni.