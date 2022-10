COR.FIO., Mercato, i numeri adesso parlano chiaro

Fino ad ora, il mercato estivo ha portato in dote alla Fiorentina meno di quello che tutti si aspettavano. Sono i numeri a parlare chiaro. In porta al posto di Dragowski è arrivato Gollini. Nella scorsa stagione, il polacco, delle prime 10 gare ne giocò 5, sbendo una media di 1.2 gol a partita. L'ex Atalanta, nel campionato in corso, è entrato in campo solamente in 3 occasioni, subendo si meno gol, ma se a queste si uniscono le gare di Conference il confronto cambia drasticamente. Sulla destra, al posto di Odriozola, è arrivato Dodò, che sta tenendo le prestazioni dello spagnolo. Se si pensa però che il brasiliano è stato pagato circa 17 milioni la Fiorentina non può essere certamente soddisfatta. Il confronto diventa però impietoso a centrocampo e in attacco. Al posto di Torreira è arrivato Mandragora, che ha segnato più gol e fornito più assist, ma che però è sotto in tutte le altre statistiche. In attacco invece, tolto un Vlahovic da 5 gol nelle prime 10, c'è uno Jovic che è fermo a 1 rete in campionato e che sembra dover ancora ingranare. Insomma, il mercato che da tanti veniva considerato più che positivo, non ha fin qui portato i frutti sperati. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.