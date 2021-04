COR. FIO., La Viola va a caccia del bis dopo 50 anni

Tanti i motivi di interesse - scrive il Corriere Fiorentino - in una partita che da queste parti non potrà mai essere considerata come le altre, Fiorentina-Juventus. A cominciare dal tentativo di centrare un bis di vittorie che manca da oltre cinquant'anni: soltanto nelle stagioni '40-'41, '55-'56 e '68-'69 i viola sono riusciti a battere i bianconeri sia all'andata che al ritorno. Per la Juve, poi, il quarto posto è tutt'altro che una certezza, dunque per vincere la squadra di Iachini dovrà concedere il minimo possibile. Per ricordarglielo, ieri, un gruppo di circa 250 tifosi viola ha organizzato una manifestazione - testimoniatavi da FirenzeViola.it - con striscioni, fumogeni e cori di avvertimento rivolti ai giocatori e al dg Barone che si sono affacciati ai cancelli.