COR.FIO., La lista dei desideri. Brekalo e Boga...

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul prossimo calciomercato in entrata della Fiorentina e della lista dei desideri di Vincenzo Italiano. Ci sarà da cercare un trequartista e la coppia Bajrami-Sabiri sono ancora i nomi più caldi. Spunta però anche il nome di Josip Brekalo, già seguito mesi fa e in scadenza a giugno col Wolfsburg. Un vecchio pallino di Pradè che, come da sua abitudine, potrebbe decidere di tornare alla carica. Inoltre, visti gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil, torna di moda Ramadani che ha aggiunto alla sua ricchissima lista anche Jeremie Boga. Impiegato pochissimo da Gasperini. L'ex Sassuolo sarebbe l'ideale sia in un 4-2-3-1 che in un 4-3-3.