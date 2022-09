COR. FIO., La lezione del Trap che vale anche oggi

Il collega Sandro Picchi ha scritto un fondo sul Corriere Fiorentino intitolato "La lezione del trap che vale anche oggi", dove ha analizza la brutta sconfitta contro il Bologna, dando anche meriti anche alla squadra di Vigiani per la grande risposta caratteriale all'esonero di Sinisa Mihajlovic e al gol preso da Quarta. La Fiorentina, continua il quotidiano, deve trovare un sistema di gioco che riesca a garantire punti, come può essere per esempio il contropiede, perché al momento le debolezze dei viola sono divise equamente in tutti e 3 i reparti. Lo scoglio da evitare per Italiano, secondo il giornalista, è quello di costruire l'azione dal basso, nonostante il possesso palla nel calcio moderno conti più di ogni altra cosa.