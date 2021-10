COR. FIO., La Fiorentina è una bellissima incompiuta

Dopo l'Inter - scrive il Corriere Fiorentino - un altro scontro con una big in cui si è partiti a cento all'ora, passando in vantaggio, per poi perdere. La seconda sconfitta consecutiva in casa, la terza in questo campionato. Nessun dramma, per carità, l’avversario di ieri era il peggiore possibile e la classifica resta "da Europa", ma il senso di essere davanti ad una bellissima incompiuta, per ora, resta. In particolare è imperdonabile la dormita sull’1-2 di Rrahmani: regalare reti del genere su calcio piazzato, come già fatto con Dzeko nella sfida con l’Inter, vuol dire vanificare tutto il bello che questa squadra ha dimostrato, anche ieri, di saper costruire. Ora la sosta e, alla ripresa, due appuntamenti teoricamente più agevoli: prima il Venezia, poi il Cagliari. L’occasione migliore per tirare il fiato e riprendere a correre.