COR. FIO., La battaglia di Commisso. Che non è solo

Il Corriere Fiorentino torna sulle proposte avanzate ieri dalla Fiorentina per un calcio più sostenibile. Pazienza se questa battaglia non potrà essere vinta all’insegna del fast fast fast - si legge - Di mezzo ci sono club e procuratori, istituzioni nazionali ed internazionali e si gioca su un campo dominato da poteri difficilissimi da attaccare. La speranza insomma, è che almeno a partire dal prossimo mercato estivo si possa operare (appunto) secondo regole e criteri più giusti e precisi. La strada è lunga e piena di ostacoli, ma la mossa di ieri Rocco Commisso e la Fiorentina hanno preso la direzione giusta e, almeno su alcuni punti elencanti nel manifesto viola, sanno già di non essere da soli.