COR. FIO., L'opinione: "In casa viola si gioca col fuoco"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questo il commento di Ernesto Poesio, noto giornalista, all'interno delle pagine del Corriere Fiorentino sulla gara di ieri sera: "Un primo tempo imbarazzante, una ripresa con almeno qualche sprazzo di orgoglio e volontà anche se, alla fine, sono stati più gli errori che le belle giocate. Così la prima volta della Fiorentina di Palladino in Europa invece di essere una serata di festa è stata l’occasione per un’altra preoccupante conferma: la strada per diventare una squadra è ancora in salita. [...] Ancora senza un gioco riconoscibile, con una difesa che balla ogni volta che gli avversari vanno in verticale e con un attacco che (ad eccezione di Kean) si fa fatica a definire tale, la Fiorentina è per il momento solo un’idea di squadra. [...] La sensazione, insomma, è che in casa viola si stia giocando un po’ troppo con il fuoco e il rischio di scottarsi inizia a essere più di un’eventualità.

Per tutto questo il braccio di ferro con Nico Gonzalez appare al momento più deleterio per la società che per lo stesso giocatore. [...] Sia il centrocampo che la difesa necessitano di rinforzi importanti, di leader in grado di guidare due reparti che sbandano a ogni soffio di vento. Urgenze che, per la verità, si ripropongono ormai da almeno due stagioni tra giocatori in prestito e continue rivoluzioni mancate".