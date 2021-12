COR. FIO., Italiano sa di avere un gruppo competitivo

Oggi l’ultima della classe arriverà al Franchi e l’occasione è ghiotta per la Fiorentina. In particolare - scrive il Corriere Fiorentino - in un momento come questo, con tre gare (più la sfida col Benevento in Coppa Italia) prima di chiudere un girone d’andata che potrebbe vedere i viola nelle zone altissime della classifica. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, nel frattempo Italiano tirerà dritto per la sua strada. Convinto, come l’estate scorsa, di avere per le mani una squadra molto più competitiva del previsto.