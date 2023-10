COR.FIO, Il commento: "Adesso arriva il difficile"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'interno de l'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo come di consueto il commento alla partita di Ernesto Poesio. Ecco di seguito le sue parole: "E adesso arriva il difficile. Non che vincere 3 a 1 a Napoli e conquistare il terzo posto dopo otto partite sia stata una passeggiata. Ma dopo il gran decollo, per Italiano e i suoi giocatori adesso il compito diventa restare in volo, possibilmente senza perdere quota. Una sfida nuova, almeno da un po’ di tempo a questa parte, per Firenze e la Fiorentina. Negli ultimi trent’anni ci sono riusciti in pochi.

Gli ultimi sono stati Sousa, Montella e Prandelli. Prima di loro Giovanni Trapattoni nella stagione ‘98-’99 portò i viola a girare il campionato in testa alla classifica. E una volta il Trap nella sala stampa del Franchi per mettere in guardia tutti dai facili entusiasmi, sfoggiando il sorriso sornione di chi la sapeva lunga, si affidò a una delle sue efficaci metafore: «Più vai in alto e più tira vento, bisogna coprirsi bene». Sfruttare l’entusiasmo senza farsene schiacciare: sarà questa una delle sfide della Fiorentina di Italiano. Guardando anche l’esempio di chi da queste parti ci è riuscito e ha saputo ritagliarsi un posto nella storia viola".