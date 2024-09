COR.FIO., Gudmundsson pronto a tornare. Sarà gestito

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla della situazione Albert Gudmundsson e dell'attesa che tutta la Fiorentina ripone nel suo ritorno in campo. L'islandese era rientrato dal blitz per il processo in Islanda giusto in tempo per la rifinitura di sabato, ma non è stato portato a Bergamo da Palladino, permettendogli così di continuare a lavorare al Viola Park per esserci contro la Lazio domenica prossima: l’obiettivo resta quello di evitare qualsiasi ricaduta visto che ha saltato l’intera preparazione estiva, e anche per questo Palladino potrebbe concedergli solo uno spezzone di gara con la Lazio per poi impiegarlo con più minutaggio dalla trasferta di Empoli.