COR. FIO, , Duro faccia a faccia tra Nico e Pradè: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Nico Gonzalez è tutt'altro che certo. Lo scrive il Corriere Fiorentino che, nell'edizione odierna, riporta come nelle ultime ore ci siano stati confronti più o meno accesi tra l'argentino e il suo entourage e la società viola. In particolare, il quotidiano riporta di un duro faccia a faccia tra Nico, i suoi agenti e il ds Pradè, tutto avvenuto poche ore fa tra le mura del Viola Park.

La situazione di per sé è nervosa per tutte le parti in causa: per la Fiorentina che aveva già messo in conto la cessione dell'argentino (Atalanta o Juventus) e il conseguente acquisto di Albert Gudmundsson, e per il calciatore, corteggiato da nerazzurri e bianconeri. L'infortunio di Scamacca e l'operazione Retegui -Atalanta hanno cambiato tutto e adesso si aspetta il da farsi, con la tensione che aumenta.