COR.FIO., De Gea colonna. Per numeri domina la Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un avvio di campionato avvolto dai dubbi sulla sua reale condizione fisica, prontamente spazzati via da prestazioni che lo hanno eletto, numeri alla mano, come il miglior portiere della Serie A: questo è il portfolio di David De Gea, protagonista anche tra le pagine del Corriere Fiorentino.

Il portiere spagnolo ha subito solo 7 gol in 10 partite di campionato, collezionando numerosi clean sheet, in particolare in trasferta. Dei sette gol incassati, tre sono arrivati tutti in un’unica partita, quella di Bergamo. Nonostante l’anno di inattività prima del suo approdo sulle rive dell’Arno, De Gea è già stato paragonato a grandi nomi che hanno fatto la storia dei guanti viola: da Sarti ad Albertosi, passando per Giovanni Galli, Toldo e Frey.

Tra le varie colonne che stanno sostenendo il sogno viola, c’è dunque anche l’ex United, un leader silenzioso che sta dimostrando di essere un valore aggiunto in una Fiorentina sempre più ambiziosa.