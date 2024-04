COR.FIO., 1,48 punti di media: pochi. Ma Italiano in coppa...

FirenzeViola.it

Per analizzare il momento della Fiorentina, il Corriere Fiorentino prende in esame i numeri della squadra di Italiano. Fin qui 43 punti in 29 gare, 1,48 di media a partita. Troppo pochi per ambire alle posizione europee. Un percorso che risente soprattutto della frenata registrata nel girone di ritorno, nel quale Biraghi e compagni hanno messo insieme 10 punti in 10 gare. A imporre riflessioni è anche il calendario: dopo il confronto con la Juventus di domenica prossima resteranno il Napoli e il recupero con l’Atalanta poi gli scontri diretti saranno finiti e il tecnico è convinto che con lo spirito fatto vedere anche nella ripresa del match con i rossoneri i risultati, contro squadre più alla portata arriveranno.

Altro problema, approfondisce il quotidiano, riguarda le reti degli attaccanti. 15 partite (tutto compreso) giocate nel 2024, 21 gol fatti di cui però soltanto 9 portano la firma delle punte. Ne ha segnati 4 Beltran, 2 Nzola, uno Belotti, uno Ikonè e uno Nico. Soprattutto, per ritrovare una rete di uno di loro, bisogna tornare al 18 febbraio, quando Beltran timbrò contro l'Empoli. Per Belotti, Nico e Ikonè il digiuno va avanti dall’11 febbraio (Frosinone), mentre Sottil manca dal tabellino addirittura dal 3 dicembre. E per fortuna che ci hanno pensato gli altri (16 marcatori diversi in serie A, solo l’Inter come i viola) ma senza il contributo delle punte è dura restare in corsa.

A far sorridere è invece il rendimento di Italiano nei match di coppa a eliminazione diretta. Da quando allena la Fiorentina, il tecnico viola è uscito nei tornei solo in due occasioni: la semifinale di Coppa Italia 2021-22 (eliminato dalla Juventus) e la semifinale della final fuor di Supercoppa col Napoli dello scorso gennaio. Domani, si riparte. Consapevoli delle difficoltà, ma con la forza di chi in questi due anni e mezzo è già riuscito in imprese simili.