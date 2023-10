COR.FI., Beltran e Lopez deludono, tornano Arthur e Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fastidio, preoccupazione, concentrazione, c’era tutto questo ieri nella testa di Vincenzo Italiano secondo il Corriere Fiorentino, che adesso dovrà prepararsi alla trasferta del Maradona con qualche dubbio in più in virtù di ciò che è successo in Conference.

I primi sessanta minuti sono stati tra i peggiori degli ultimi tre anni e, seppur l’ultima mezz’ora sia stata da applausi grazie agli ingressi di Arthur, Ikone, Barak, Parisi e Kouame, sarebbe stato opportuno evitare la rincorsa finale. E’ indubbio che certi giocatori abbiano deluso giovedì, soprattutto per l’atteggiamento: Sottil, Lopez, Mandragora, Beltran, sono tutti giocatori che - seppur per cause diverse - non hanno inciso, costringendo agli straordinari elementi come Bonaventura e Gonzalez che avrebbero potuto essere gestiti sul finale di gara.

Beltran è chiaro che debba entrare ancora nei meccanismi. L’atteggiamento non manca: corre, si sbatte, pressa, si propone. Ma il problema (grosso) è che non è mai pericoloso. Discorso diverso per Sottil, che giovedì ha giocato una delle peggiori partite da quando è a Firenze. Per lui il tempo sta per scadere e nei 369’ raccolti finora non è riuscito a realizzare né un gol né un assist. E nel frattempo che Italiano aspetta che anche Lopez batta un colpo, a Napoli si ripartirà da Arthur e Nzola.