CDS, DV9 sotto pressione: città ora più esigente

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sulle strategie future della Fiorentina. Dopo il mancato rinnovo di Vlahovic, saranno i dirigenti viola ad individuare i nuovi profili da aggredire sul mercato già a gennaio, mettendosi nella posizione di poter scegliere il da farsi. Poi sarà tempo di dire se questo possa essere un tentativo di mettere spalle al muro il serbo oppure se davvero sulle tracce del classe 2000 si sia già mossa qualche pretendente, capace di mettere sul piatto molto di più di quanto offerto da Commisso.

Vlahovic ora vivrà continuamente sotto pressione, in una prova di nervi continua, di fronte alla piazza e non soltanto. Dovrà continuare a segnare per non perdere il posto e non scatenare mugugni o fischi sugli spalti, mentre l'agente dovrà essere in grado di portare offerte che possono accontentare Commisso. Il giocatore non firmando il rinnovo perderà circa 300.000 euro al mese e dovrà gestire una situazione non facile dal punto di vista dei nervi. Da ora in poi la città sarà meno accogliente e più esigente.