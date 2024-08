GYTKJAER, Che lavoro Palladino. Gudmundsson mi piace

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Gytkjaer, intervistato dal Corriere dello Sport in vista della partita di domani contro il suo ex tecnico Raffaele Palladino, ha parlato così dell'attuale allenatore della Fiorentina: "Ha meritato una panchina importante come quella della Fiorentina: è un allenatore di energia e ambizioni, che sa portare freschezza e lavorare sulla testa dei giocatori. Anche tatticamente ha fatto grandi cose al Monza. Quel mio gol alla Juve è stato speciale e ci ha sbloccato dopo cinque sconfitte iniziali in sei partite, poi il lavoro di Palladino ha permesso di crescere: su molte cose, personalità e consapevolezza, anche se era la sua prima volta in A. Serviva cambiare in un periodo difficile".

E sulla Fiorentina aggiunge: "Ho visto un pezzo di partita, però mi sembra una squadra forte. Ha preso Colpani, che conosco dai tempi del Monza, e Gudmundsson che mi piace molto".