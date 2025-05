Gudmundsson, serve una prestazione che tolga ogni dubbio sul suo valore

La Nazione stamani in edicola si occupa di Albert Gudmundsson. L’islandese cerca una notte da campione, una di quelle che tolgano ogni dubbio sul suo valore. Il numero 10 sarà di certo in campo alle spalle di Kean. La Fiorentina un Gudmundsson a mezzo servizio non può permetterselo. Per lui 8 gol e 3 assist in 31 partite, bottino che tutto sommato va anche bene a fronte dei non moltissimi 1642 minuti in campo. Dietro a Kean dovrà inventare e concludere, fornire linee di passaggio ai compagni, prendersi il pallone anche nella propria metà campo.