Si è già rotto il patto tra squadra e tifosi. La moglie di Dodo denuncia minacce di morte

Il patto siglato domenica scorsa al New Balance Stadium di Bergamo tra i calciatori della Fiorentina, guidati da Edin Dzeko, e i tifosi accorsi in Lombardia per assistere all’ennesima disfatta della squadra ora nelle mani di Paolo Vanoli, sembra essersi già rotto. Ieri sera,dopo l’ottava sconfitta in campionato, si è passati alle minacce via social, minacce di morte. A denunciare il tutto, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è stata Amanda Ferreira, la moglie di Dodo.

Che ha chiesto aiuto e ha preteso l’intervento delle autorità preposte e risposto duramente, postando lo screenshot, all’autore di uno di questi messaggi d’odio in cui vengono coinvolti i figli della coppia. Anche le compagne di altri giocatori viola sarebbero state bersaglio di messaggi offensivi e minacciosi e avrebbero sporto denuncia. Anche se l’unica "voce" ufficiale è quella di Amanda. "Aspettatevi la polizia sotto casa. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. A tutto c’è un limite.Andrò all’inferno a cercarvi", ha scritto la moglie dell’esterno.