Fiorentina: "Solidarietà a giocatori e famiglie minacciati. Garantiremo misure necessarie per la sicurezza"

vedi letture

Dopo la presa di posizione dell'AIc sulle minacce pervenute alle famiglie dei calciatori viola a seguito della sconfitta a Reggio Emilia e denunciate in particolare dalla moglie di Dodo, anche la Fiorentina si è così espressa prendendo posizione: "ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società.

Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte.

ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto".