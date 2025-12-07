Social Gudmundsson smentisce Vanoli: "Non ho mai rifiutato di calciare il rigore"

vedi letture

Si arricchisce di ulteriori particolari e dettagli l'episodio del rigore tanto discusso ieri in casa Fiorentina, con il battibecco tra Mandragora e Kean diventato già virale nelle ore successive al match. Oggi arriva anche la versione social di Albert Gudmundsson, primo rigorista della squadra, che va a smentire il suo stesso allenatore che in conferenza stampa si era pronunciato così sul tema: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo ma il problema non è quello".

Gudmundsson invece, rispondendo ad un tifoso sotto ad un post di Dazn con il seguente virgolettato dell'ex giocataore e opinionista Emanuele Giaccherini: "Non se l'è sentita di calciare il rigore, questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità", ha così commentato la vicenda: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore , ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".