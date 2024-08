GUDMUNDSSON, Possibile esordio contro la Puskas Academy

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson, arrivato ieri a Firenze per le visite mediche e la firma del contratto, naturalmente oggi non farà parte dei convocati per l'esordio contro il Parma, ma potremmo vederlo presto in campo.

Come riporta La Repubblica-Firenze, l'islandese potrebbe fare il suo esordio in maglia viola giovedì in Conference League in vista dei playoff di andata al Franchi contro la Puskas Academy. Gudmundsson al Genoa con Alberto Gilardino, nonostante l'assenza in Coppa Italia contro la Reggiana, ha svolto la preparazione e quindi non dovrebbe essere fuori forma.