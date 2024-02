GUDMUNDSSON, Juve sull'islandese: il piano dei bianconeri

FirenzeViola.it

La Juventus punta Albert Gudmundsson per l'estate: lo conferma Tuttosport, che spiega come i bianconeri abbiano messo nel mirino il trequartista del Genoa, sogno di mercato a gennaio anche della Fiorentina. Per arrivare all'islandese, scrive il quotidiano torinese, la Juve è pronta a sacrificare una potenziale importante pedina per il futuro: si tratta di Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 in prestito al Frosinone e possibile moneta da girare al Genoa per abbassare la richiesta dei rossoblù, ferma ai 30 milioni che hanno fatto desistere la Fiorentina qualche settimana fa.