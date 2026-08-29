Dagli inviati Liverani: "Mi aspetto tanto da Oulai. Può giocare con Fagioli"

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Fabio Liverani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a margine del pranzo delle Vecchie Glorie organizzato al Viola Park per il centenario del club: “È un traguardo importante per una piazza che a me ha dato tantissimo. Merita questo centro sportivo, questa gioia e i risultati sul campo”.

Come vede la Fiorentina di Grosso e Paratici?

“Partendo dalla Proprietà, la Fiorentina ha sempre mantenuto un impegno importante in questi anni. La scelta di Paratici credo sia di grande serietà e il lavoro che ha fatto fino ad oggi credo sia stato praticamente il migliore della sessione di mercato. Ma per costruire una squadra ci vuole del tempo”.

Le piace Oulai?

“Sì, l’ho seguito anche prima che arrivasse alla Fiorentina, abbina qualità a quantità e tattica. È tra quelli che attendo di più di vedere. Atta lo conosciamo, Oulai lo vorrei vedere di più”.

Può giocare con Fagioli?

“Non lo so, quello credo che sia il lavoro più duro per Grosso. Ma i calciatori intelligenti possono giocare insieme”.