Dagli inviati Nappi: "Nessuno ha più fatto la 'foca'. Kean? Che se ne vada"

vedi letture

L'ex viola, Marco Nappi, ha parlato a margine del pranzo delle Vecchie Glorie organizzato al Viola Park per il centenario della Fiorentina: “Ringrazio la Fiorentina per avermi invitato, sono fiero di aver indossato questa maglia. Ciò che apprezzo di più è che sono ricordato ancora adesso, per qualsiasi iniziativa. A volte nel calcio è facile dimenticare, a Firenze non l’hanno fatto”.

Lei è ricordato per il gesto della “foca”…

“Ovunque vado, le famiglie si ricordano di quel gesto che per me è rimasto nella storia. Ancora nessuno lo ha mai fatto…”.

La partita che le è rimasta nel cuore?

“L’esordio in Serie A, poi venivo dal Brescia ma avevo vissuto la parentesi Genoa. Per questo fare l’esordio con la Sampdoria per me era un derby. Vincemmo 3-1”.

Le piace la Fiorentina che sta nascendo quest’anno?

“Mi auguro di vedere dei risultati importanti a prescindere la prima partita. Spero che mister Grosso possa mettere mano a questa squadra e regalare soddisfazioni ai tifosi viola”.

L’attacco può fare a meno di Kean?

“Kean è meglio che vada via, uno che non vuole rimanere alla Fiorentina è bene che parta. Non so dove voglia andare… Qui sono passati tanti giocatori, Bernardeschi e gli altri, che sono voluti andare via e non hanno fatto più niente. L’importante è che chi rimane possa dare il suo contributo”.

Gudmundsson lo cederebbe?

“Io lo terrei perché ha grandi qualità, l’ho vissuto a Genova. Ma deve mettersi al servizio della squadra, ogni tanto sembra che non abbia voglia di giocare ma quando lo fa può fare la differenza”.

C’è un nome in particolare che la scalda?

“Se viene messa qualche palla in mezzo a Pellegrino può superare i dieci gol tranquillamente”.