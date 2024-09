GUDMUNDSSON, 2° doppietta in A. Non segnava da aprile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato a Firenze al termine di una trattativa lunghissima iniziata addirittura nella precedente sessione di mercato, Albert Gudmundsson si è presentato al Franchi come meglio non poteva. Eppure gli auspici, tra il problema al polpaccio e il processo per cattiva condotta sessuale in corso in Islanda, non erano dei migliori. Contro la Lazio Palladino lo ha portato in panchina e a fine primo tempo, dopo che il gol di Gila aveva creato il contesto perfetto, lo ha inserito. Un'attesa ripagata che meglio non si poteva. 121 giorni dopo l'ultima volta, era il 24 maggio, il nuovo numero 10 viola torna a calcare un campo di Serie A. E lo fa da indiscusso eroe della giornata viola con una doppietta su rigore, non segnava dal 29 aprile scorso, che regala la prima gioia stagionale alla Fiorentina. Oltre alle due reti tanti palloni toccati, suggerimenti, movimenti e soprattutto la personalità di prendersi le responsabilità in area di rigore e, con buona pace di Kean, anche dal dischetto.

Per l'islandese è la seconda doppietta in Serie A dopo quella in Udinese-Genoa 2-2 della scorsa stagione. Inoltre ieri a Campo di Marte è stata confermata la regola secondo cui quando segna Gudmundsson i punti arrivano. Nelle 15 partite di campionato in cui ha segnato, infatti, sono arrivate 8 vittorie, 5 pareggi e appena 2 sconfitte. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.