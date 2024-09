GUD, Sentenza tra 4 settimane. Oggi svolgerà la rifinitura

FirenzeViola.it

Nella giornata di ieri Albert Gudmundsson è tornato a Firenze dopo essere stato in Islanda per il processo legato alle accuse di molestie sessuali. I fatti risalgono all'estate del 2023 e, come riportato dalla Repubblica-Firenze, la sentenza è attesa tra quattro settimane e le parti avranno tempo fino ai primi di novembre per chiedere l'appello.

Nel frattempo, l'islandese si è riunito con il gruppo squadra e oggi sarà a disposizione di Palladino per la rifinitura prima della partenza per Bergamo. Sulle accuse verso l'ex Genoa, ha parlato così il ds viola Daniele Pradè: "Sappiamo che il calciatore rischia poco e nulla e comunque siamo tutelati in tutto".