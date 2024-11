GUD, Conto alla rovescia sul ritorno. Convocato a Como?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Nazione, il conto alla rovescia per vedere di nuovo in campo Albert Gudmundsson è entrato nel vivo. In settimana l'islandese riprenderà a correre in vista di una convocazione contro il Como. Se contro i lariani non dovesse essere del match, l'occasione giusta potrebbe essere la sfida del 28 novembre contro il Pafos. L'obiettivo, ovviamente senza rischiare nel percorso di recupero, è quello di avere al meglio l'ex Genoa nel gara del primo dicembre al Franchi contro l'Inter.

Proprio in vista del rientro dell'islandese Palladino sta studiando il modo di fa giocare insieme i suoi talenti offensivi. Mettere in panchina Beltran adesso, vista anche la connessione con Kean, sarebbe infruttuoso, così come bloccare la crescita di Sottil. Gudmundsson potrebbe inserirsi largo a sinistra o come trequartista, difficilmente potrà giocare a destra al posto di Colpani. Qualcuno dovrà sacrificarsi e adattarsi in un ruolo non propriamente suo, il compito di creare l'alchimia giusta spetterà a Palladino.