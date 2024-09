GUD, A lui la numero 10. Gosens la 21 e per Bove la 4

FirenzeViola.it

La prestigiosa maglia numero 10 andrà sulle spalle di Albert Gudmundsson. Sarà l'islandese, che sulla schiena avrà scritto solo "Albert", l'erede di Nico Gonzalez, passato in estate alla Juventus. Per dirla non c'erano molti dubbi visto che è lui il calciatore di maggior qualità della rosa gigliata. Adesso, come riportato dal quotidiano La Nazione, l'attesa è legata esclusivamente a vederlo finalmente in campo con la maglia viola e l'occasione giusta potrebbe essere la trasferta di Bergamo alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali.

Ieri la Fiorentina ha ufficializzato anche i numeri di maglia degli ultimi approdati a Firenze. Edoardo Bove ha preso il 4 che era di Nikola Milenkovic, Robin Gosens ha scelto il 21, mentre Danilo Cataldi ha trovato libero il suo numero 32. Per Yacine Adli invece ecco il 29. Matias Moreno (che è dovuto tornare in Argentina per questioni di visto) ha preso la casacca numero 22.