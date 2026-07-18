Grosso fa il casting agli esterni: in attesa del mercato riecco Gud a sinistra

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Si fa il punto su quello che è stato il lavoro della Fiorentina ieri al Viola Park sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come evidenzia il quotidiano, nel tardo pomeriggio qualche esercitazione che ha permesso a Fabio Grosso di svolgere un piccolo casting per gli esterni: visto il desiderio del nuovo tecnico viola di impostare la squadra con il suo 4-3-3, servono cursori di fascia sia dietro che davanti ma a oggi ci sono a disposizione nel ruolo solo i terzini Fortini e Dodo, entrambi nella lista dei cedibili, oltre al neo-arrivato Jimenez, che è stato utilizzato anche come attaccante a destra.

E così sugli esterni ieri si sono visti Brescianini (in basso a sinistra) ma anche Gudmundsson (davanti, sempre a sinistra), con Moreno (anche lui in odore di cessione) come terzino destro, oltre al 2006 Balbo come terzino sinistro. Nella partitella finale (a cui non ha partecipato il convalescente Moise Kean) è stato inserito, sulle fasce, anche il classe 2008 Antonio Pirrò.