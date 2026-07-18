Roma, caccia al terzino: torna di moda Dodo (ma costa) dopo l'addio di Celik

Roma, caccia al terzino: torna di moda Dodo (ma costa) dopo l'addio di CelikFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:20Rassegna stampa
di Redazione FV

Sfumata la pista Celik, la Roma è tornata a muoversi con decisione sul mercato dei terzini. Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati da Gian Piero Gasperini è tornato d'attualità quello di Dodo, con la Fiorentina che continua a valutare il brasiliano circa 15 milioni di euro. L'esterno viola, inoltre, sarebbe intenzionato a cambiare squadra, fattore che potrebbe favorire un'eventuale trattativa.

Resta in corsa anche Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, anche se l'argentino prenderà una decisione sul proprio futuro soltanto dopo la conclusione del Mondiale. Parallelamente, la Roma continua a lavorare anche per rinforzare l'attacco, con Summerville che resta il primo obiettivo ma con una trattativa ancora lontana dalla fumata bianca.