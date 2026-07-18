Il rinnovo di "Scarpa d'Oro": la Fiorentina si tiene stretta Federico Croci

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione di dà spazio questa mattina la rinnovo fino al 2029 di Federico Croci, talento classe 2010 della Fiorentina che nelle ultime ore ha siglato con il club viola il suo primo contratto da professionista. Un segnale chiaro - scrive il giornale - circa la volontà della società di blindare uno dei prospetti più brillanti, se non il più promettente, cresciuti all’interno del suo settore giovanile. Nato a Bibbiena e cresciuto tra Subbiano e Montevarchi prima dell’approdo a Firenze, Croci (aggregato in questi giorni alla prima squadra di Grosso) arriva da una stagione da predestinato, dove si è laureato campione d’Europa Under-17 con l’Italia e ha vinto da protagonista la Viareggio Cup con la Under-18 viola.

Soprannominato «Scarpa d’Oro» per la sua capacità realizzativa, nell’ultima annata ha giocato in ben quattro categorie arrivando persino ad esordire in Primavera.