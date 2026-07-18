Intrigo Oulai. La Nazione annuncia: "Grosso ha la pietra angolare in mezzo"

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Anche l'edizione di questa mattina de La Nazione dedica spazio all'estenuante trattativa che dopo ore e ore di trattative ha portato Christ Oulai a vestire la maglia viola. Una giornata folle - scrive il quotidiano - conclusa dopo le 23 con una firma in videoconferenza sull’asse Istanbul-Firenze. Da una parte Christ Inao Oulai e i suoi agenti, dall’altra i dirigenti della Fiorentina stremati da ore di lavoro nelle quali gli scenari si sono ribaltati di continuo. Ma quel che conta è che il centrocampista ivoriano, rivelazione del Mondiale, è di fatto un nuovo centrocampista della Fiorentina.

La pietra angolare della mediana di Fabio Grosso, che va pian piano componendosi dopo l’arrivo di Atta. Operazione complessiva da 30 milioni di euro (26 di parte fissa + 4 di bonus, al club turco anche il 10-15% sulla futura rivendita), il calciatore firmerà dopo le visite mediche di rito un accordo fino al 2031.