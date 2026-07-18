FirenzeViola Perrotti, la sorpresa del ritiro è lui: il terzino sogna di conquistare Grosso

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Il classe 2008 si sta mettendo in mostra al Viola Park: personalità e una crescita continua dopo una stagione chiusa con la doppietta Viareggio-Scudetto

Tra le note più liete di questa prima parte del ritiro della Fiorentina c'è sicuramente il nome di Alessandro Perrotti. Il terzino sinistro classe 2008, aggregato alla prima squadra da Fabio Grosso, si è ritagliato spazio e attenzioni grazie a prestazioni fin qui di grande personalità. Allenamento dopo allenamento il giovane viola ha fatto vedere qualità tecniche e coraggio, tanto da ricevere più volte i complimenti dello staff tecnico. Non è passato inosservato nemmeno nei duelli sulla corsia mancina con Dodo: il brasiliano lo ha messo spesso alla prova, ma Perrotti ha risposto senza timori, arrivando anche a divertirsi con qualche tunnel che ha strappato sorrisi ai compagni (e allo stesso brasiliano, che nella seduta di mercoledì - stremato dalle sue giocate - pur di fermarlo lo ha dovuto "abbattere").

Dal Neri al Viola Park

Perrotti è il classico prodotto del vivaio costruito con pazienza. Cresciuto calcisticamente nel Neri di Cavriglia, dopo l'esperienza alla Sangiovannese è approdato alla Fiorentina nell'estate del 2019. In viola il suo percorso è cambiato grazie all'intuizione di Nicola Magera, che lo ha arretrato stabilmente nel ruolo di terzino sinistro dopo averlo utilizzato da mezzala ed esterno offensivo. Da lì è iniziata una crescita costante, culminata con la fascia di capitano nell'Under 15, le convocazioni nelle nazionali giovanili e il debutto con Primavera di Galloppa nella scorsa stagione.

Una stagione da incorniciare

L'annata 2025-26 ha rappresentato la sua definitiva consacrazione all'interno settore giovanile viola. Perrotti è stato infatti l'unico giocatore capace di fare la spola tra Under 18 e Primavera riuscendo a conquistare entrambi i grandi obiettivi stagionali: prima il Torneo di Viareggio con la squadra di Capparella e poi lo scudetto di categoria. Un doppio trionfo che gli è valso la chiamata al ritiro della prima squadra. Adesso il giovane mancino prova a trasformare il sogno in una concreta opportunità, consapevole che le prime settimane al Viola Park hanno già lasciato un'ottima impressione su Fabio Grosso e sul suo staff.