Gosens, addio con amarezza: "Io escluso senza la possibilità di lottare"

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione si dà spazio questa mattina all'addio di Robin Gosens, certificato ieri dall'ufficialità della Fiorentina (e dello Schalke04, dove giocherà) ma soprattutto da un lungo messaggio pubblicato dal tedesco via socia. Il saluto del terzino alla Fiorentina è carico di delusione e lascia emergere tutta l'amarezza per una separazione che il tedesco non si aspettava. Nel lungo messaggio pubblicato sui social, l'esterno racconta il forte legame costruito con Firenze in due stagioni e sottolinea come la decisione di escluderlo dalla rosa lo abbia colpito profondamente.

Gosens spiega che avrebbe voluto giocarsi le proprie chance, ma che farlo non aveva più senso senza la possibilità di conquistare un posto. Nonostante il finale amaro, il giocatore lascia la Fiorentina con sentimenti di gratitudine verso il club, la città e l'esperienza vissuta in viola.