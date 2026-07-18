Ferrara ci scherza su: "Oulai e il rischio di un ennesimo caso Berbatov"

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Nel suo classico editoriale del sabato sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara torna sul momento della Fiorentina, caratterizzato da una campagna acquisti di spessore. Ecco alcune delle sue riflessioni oggi in edicola: "Se non avessimo vissuto una stagione delirante, adesso forse vivremmo altre sensazioni. Per dire: se la Fiorentina non fosse colata a picco in quel modo, probabilmente Pradè sarebbe rimasto al suo posto e Goretti non avrebbe indicato in Fabio Paratici una vita d’uscita. Insomma, adesso che il tifoso viola si stropiccia gli occhi davanti al lavoro di King Fabio, non c’è che da ringraziare il re diesse e il buon Joseph. E sarebbe bellissimo conoscere i dialoghi fra il due e come ha fatto Paratici a convincere il presidente a non mollare la presa ma semmai a rilanciare. La verità è che amiamo sorprenderci. Sì, perché l’orgoglio è tornato, e quello ci piace tanto.

In Turchia sostengono che Oulai è già della Fiorentina mentre la Fiorentina invita alla cautela. Oddio. scatta il mistero del volo sparito, del rapimento all’aeroporto. Un nuovo caso Berbatov? Mah, c’è chi sostiene che il centrocampista sia già qui, il tam tam è iniziato: chi lo ha visto in coda sul Viale Volta, chi in coda alla Coop, chi in coda sulla Fi-Pi-Li. Ci sta che per arrivare al Viola Park ci metta un po’. Bel giocatore, comunque vada a finire questa storia".