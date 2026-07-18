Non solo Oulai: per la mediana la Fiorentina monitora ancora Thorstvedt

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Non è tramontata la pista che porta a Kristian Thorstvedt. Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il norvegese ha un’intesa con la Fiorentina, che proprio per questo punta a spendere il meno possibile per prelevarlo e lo ha fatto capire al Sassuolo. Il quale col passare dei giorni si sta convincendo ad accettare l’inserimento di una contropartita tecnica.

La preferita è Brescianini, ma in ballo ci sono pure Sohm e Fabbian. Senza contare Comuzzo, che piace tanto ai neroverdi e che la società viola darebbe in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni. Le parti continuano a trattare per provare a raggiungere un accordo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi.

