Centrocampo di qualità. Per Repubblica Oulai non esclude più Fagioli

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L'arrivo di Christ Oulai non rappresenterebbe il preludio alla partenza di Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da La Repubblica (ed. Firenze), infatti, nella visione di Fabio Grosso e del direttore sportivo Fabio Paratici i due centrocampisti sono considerati complementari e non alternative. L'idea è quella di costruire una mediana tecnica e di palleggio, nella quale qualità e struttura fisica possano convivere.

In quest'ottica resta viva anche la pista che porta a Kristian Thorstvedt del Sassuolo. La Fiorentina, però, non avrebbe intenzione di investire i 15 milioni richiesti dal club neroverde in contanti, preferendo inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Tra i profili che potrebbero essere coinvolti figurano Marco Brescianini, Simon Sohm e anche Pietro Comuzzo.