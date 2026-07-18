Mercato, adesso la Fiorentina vuole piazzare il colpo Bakayoko in attacco

Mercato, adesso la Fiorentina vuole piazzare il colpo Bakayoko in attaccoFirenzeViola.it
Oggi alle 09:20Rassegna stampa
di Redazione FV

Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, ora che il centrocampo è stato sistemato la Fiorentina è ancora a caccia di un esterno offensivo. Il nome di Johan Bakayoko non è mai tramontato, anzi, i contatti degli ultimi giorni con il Lipsia confermano il gradimento del ds Paratici che sa di dover andare spedito nel processo di ricostruzione della rosa. I tedeschi non sono così convinti di voler cedere Bakayoko, ma dovranno fare i conti con i desideri del calciatore che potrebbe preferire una nuova avventura.

Servirebbero almeno 20 milioni. A tal proposito, l’arrivo di Oulai esclude quello di Arokodare, visto che l’unico slot per gli extracomunitari rimasto a disposizione della Fiorentina è stato occupato.  