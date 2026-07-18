Mercato, adesso la Fiorentina vuole piazzare il colpo Bakayoko in attacco
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Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, ora che il centrocampo è stato sistemato la Fiorentina è ancora a caccia di un esterno offensivo. Il nome di Johan Bakayoko non è mai tramontato, anzi, i contatti degli ultimi giorni con il Lipsia confermano il gradimento del ds Paratici che sa di dover andare spedito nel processo di ricostruzione della rosa. I tedeschi non sono così convinti di voler cedere Bakayoko, ma dovranno fare i conti con i desideri del calciatore che potrebbe preferire una nuova avventura.
Servirebbero almeno 20 milioni. A tal proposito, l’arrivo di Oulai esclude quello di Arokodare, visto che l’unico slot per gli extracomunitari rimasto a disposizione della Fiorentina è stato occupato.
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Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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