Viola, adesso le uscite: Moreno e Valentini sono i primi indiziati a partire

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Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, soffermandosi sulla campagna acquisti della Fiorentina, per colmare il disavanzo di 28 milioni che si è creato dopo i primi acquisti, la Fiorentina sta cercando di completare qualche uscita ed è in trattativa col Wrexham che è interessato a Moreno. Si potrebbe fare per 8,5 milioni più il mantenimento del 50% sulla futura rivendita. Il problema è la volontà del difensore argentino, che prende tempo e non ha ancora comunicato la sua decisione.

Ci sono altre squadre su di lui: Monza, Strasburgo (più defilato), Getafe ed Espanyol. Occhio anche alla situazione di Valentini, per la cui cessione a titolo definitivo c’è un accordo col Gremio sulla base di una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro.