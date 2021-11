GRAZIANI, Chiesa straordinario, non si monta la testa

L’ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina, Francesco Graziani, ha parlato al Corriere dello Sport di un altro ex viola, Federico Chiesa: “E’ un ragazzo straordinario, con una voglia di emergere incredibile. E poi sta facendo un percorso di crescita eccezionale. Ha un bel carattere, voglia di emergere ancora di più, di diventare un top player. Lui e il papà sono persone molto serie. E’ la famiglia che è così, con valori. Federico non è un ragazzo che si monta la testa, non è esagerato in quello che fa, è semplice, tanta educazione e rispetto sono la prima cosa. Queste cose si vedono anche in campo”.

Lo vede in altri ruoli oltre che esterno?

“Esterno alto d’attacco, come ha sempre giocato in nazionale. Deve stare lì. Con Insigne dall’altra parte. Loro due ti mettono in grande difficoltà. Quando ti puntano, loro sono veramente tremendi…”.