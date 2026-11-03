FirenzeViola Agente Valdepeñas: "Ieri gol di 'tranquillità', diventerà un top"

Alejandro Camaño, procuratore del terzino della Fiorentina Victor Valdepeñas, ha parlato a FirenzeViola.it del suo assistito che ieri contro il Sassuolo ha segnato il primo gol in Serie A: "Siamo molto felici per l’opportunità che gli ha dato la Fiorentina, cioè quella di giocare in una squadra storica. È una gran bella cosa. Io portai a Firenze anche Borja Valero, quindi questa operazione ha per me un valore storico. Sono felice che Victor dimostri il grande calciatore che può essere adesso e in futuro".

È stata una vittoria importante per lui e la Fiorentina.

"Ho guardato la partita, credo che la Fiorentina abbia costruito una squadra molto giovane e futuribile. Per Victor è una cosa importante. Ieri ha giocato una grande partita, ha fatto un gol di tranquillità".

Valdepeñas ha già fatto dei passi avanti importanti in Italia?

"Sì, tra l'altro in Italia ho portato anche Gila. Credo che la Serie A sia un campionato giusto per i giocatori di grande qualità come anche Valdepenas. È una responsabilità giocare in una squadra storica come la Fiorentina. Credo che crescerà ancora".

Che cosa vede in questo campionato della Fiorentina?

"Credo che il progetto sia emozionante e bellissimo. Formare una squadra così, per un tifoso come quello viola che è abituato a grandi competizioni e giocatori, credo sia molto buono. Noi che abitiamo in Spagna conosciamo la grandezza della Fiorentina: c’è un progetto che darà grandi soddisfazioni in futuro".