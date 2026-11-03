Social La Fiorentina vince e G. Commisso esulta: "Bellissima partita!"

Grande gioia e soddisfazione per Giuseppe Commisso dopo la vittoria conquistata ieri dalla Fiorentina sul campo del Sassuolo. Il presidente viola, che ha seguito la partita direttamente dagli Stati Uniti, non ha nascosto il proprio entusiasmo per i tre punti ottenuti dalla squadra, celebrando il successo attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Un gesto con cui ha voluto manifestare tutta la propria felicità per il risultato e per la prestazione offerta dai gigliati, capaci di imporsi con un convincente 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

I messaggi social del presidente della Fiorentina

Tra i messaggi condivisi da Commisso spiccano le espressioni “Vittoria!” e “Una bellissima partita!”, parole che testimoniano la grande contentezza del numero uno viola per quanto mostrato dalla squadra a Reggio Emilia. Il presidente ha così voluto far sentire la propria vicinanza alla Fiorentina e condividere con i tifosi la gioia per un successo importante, arrivato al termine di una sfida combattuta. Questi i post pubblicati da Commisso attraverso i suoi canali social: