Aquilani e l'omaggio a Mastantuono: applausi dalla panchina dopo il gol

Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio esalta la prova di Franco Mastantuono contro il Sassuolo. Come scrive il quotidiano, ci voleva il lampo dell'attaccante argentino per conquistare quei benedetti tre punti. Non segnava dalla sfida dell’11 settembre col Venezia - si legge - e aveva bisogno come il pane di (ri)sbloccarsi. Grande azione della Fiorentina, con Joao Mario che sulla sinistra ha cercato Pedro Gonçalves il quale, a sua volta, ha scaricato sull’ex River Plate che non si è fatto problemi a calciare di prima sorprendendo Turati.

L'ommaggio di Alberto Aquilani dalla panchina

L’attaccante viola ha meritato l’applauso di Aquilani, che sportivamente dalla panchina ha riconosciuto la bellezza del suo gesto tecnico. Una risposta significativa e confortante: i tifosi viola lo aspettavano. Tutti si immaginano una grande stagione da parte sua. Il valore del suo acquisto è chiaro: riceverlo è stato un vanto sia per la Fiorentina che per la Serie A intera, conscia di avere accolto uno dei maggiori talenti del calcio argentino. La sua esplosività era mancata al pubblico di Firenze e non solo.