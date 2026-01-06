Gosens torna titolare, CorSport: "Anche per Kean spazio dall'inizio"
Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio alle scelte di formazione della Fiorentina alla vigilia della gara con la Lazio. Pochi cambi, ma mirati: uno sarà probabilmente a sinistra, dove Robin Gosens si candida per tornare titolare a più di due mesi dall'ultima gara giocata dal primo minuto; un altro, scontato, è davanti. La prova di Roberto Piccoli è piaciuta a Vanoli, ma contro la Lazio Moise Kean è pronto a riprendersi i galloni di centravanti titolare, con Gudmundsson alle sue spalle. Dietro confermati Pongracic e Comuzzo, in crescita, così come in mezzo al campo Fagioli e Mandragora, in attesa dei rinforzi sul mercato.
