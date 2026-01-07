Fabbian, la Fiorentina ha chiesto informazioni al Bologna. E può inserire Fazzini
La Fiorentina si iscrive alla corsa per Giovanni Fabbian. Come riporta in questi minuti Sky Sport, i viola hanno chiesto informazioni al Bologna per il centrocampista italiano, così come ha fatto la Lazio per sondare il terreno per l'eventuale post Guendouzi (stasera in campo all'Olimpico ma pronto a passare al Fenerbahce).
La società di Commisso, però - aggiunge l'emittente -, nell'ipotetica operazione per Fabbian potrebbe inserire anche il cartellino di Jacopo Fazzini, gradito ai felsinei come anticipato nelle score ore.
