Vanoli spiega la scelta di Kean: "Tra infiltrazioni e problemi, deve recuperare"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Lazio. Ripartendo, però, dalla storia del piccolo Tommy, il bambino tifoso viola che è stato ospitato di recente al Franchi dopo le prese in giro dei compagni al nord: "Tommy è il nostro eroe, ma un plauso va fatto anche ai genitori. Gli hanno insegnato che è bene perseverare in ciò che si crede, è ciò che sto cercando di fare io con la mia

Come sta la squadra?

"Dobbiamo guardare noi stessi. Eravamo in un periodo positivo, poi la sconfitta di Parma ci ha dato una bella bastonata. Ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi perché abbiamo dei valori".

Perché Piccoli al posto di Kean?

"Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che col Sassuolo ha giocato con delle infiltrazioni e nell'ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui".