GOSENS, L'esterno è il giocatore che ha corso più km

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre a Moise Kean, il giocatore che ha avuto un forte impatto nel mondo viola è Robin Gosens. Da quando ha fatto il suo esordio in maglia viola, poche ore dopo essere atterrato a Firenze, l'esterno tedesco è risultato tra i migliori nei viola nelle due gare contro Monza e Atalanta ed è grazie al suo contributo se la Fiorentina è andata a segno: contro il Monza decisiva la sua rete di testa per il pareggio; mentre contro la Dea non ha segnato ma il suo colpo di testa, respinto da Carnesecchi, ha permesso a Quarta di segnare lo 0-1 e la sua spizzata di testa ha consentito a Kean di segnare il momentaneo 1-2.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Gosens è anche stato il giocatore che nei due match ha corso più chilometri: 12,3 contro il monza e 11,6 contro l'Atalanta. Se continua a essere così decisivo, per i viola il riscatto sarà solo una formalità visto che è fissato a sette milioni di euro se il tedesco dovesse disputare la metà delle partite stagionali dal primo minuto.