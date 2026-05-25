Nessun caso sponsor per la Fiorentina, La Nazione: "Mediacom resterà sulle maglie viola"

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La Fiorentina del centenario sta già preparando il futuro lontano dal campo, tra bozzetti e strategie commerciali. È in preparazione infatti una collezione di maglie speciali. Un progetto ambizioso che però, nelle ultime settimane, ha fatto discutere per un dettaglio: l'assenza, almeno per ora, del marchio Mediacom sui rendering delle nuove divise che qualcuno ha già visto in anteprima. Dal Viola Park, tuttavia, il messaggio è chiaro: nessun caso e soprattutto nessun segnale legato a cambi di proprietà o a un possibile disimpegno della famiglia Commisso.

Il motivo del ritardo nell'inserimento dello sponsor e solo organizzativo: la Fiorentina sta ultimando il design definitivo delle maglie, che avranno un layout molto particolare, e solo successivamente verrà definita la collocazione del logo Mediacom. La sensazione che filtra, è che la scritta dell'azienda dei Commisso resterà regolarmente al centro della divisa da gioco. Mediacom, va detto ha da sempre avuto un peso enorme nei conti del club visto che dal 2019 ha sostenuto il bilancio della Fiorentina con 25 milioni di euro all'anno. Lo scrive La Nazione.