La lista possibile dei convocati dell'Italia di Baldini: ci sono due viola
La Gazzetta dello Sport parla dei convocati dal Commissario Tecnico ad interim dell'Italia Silvio Baldini in vista delle amichevoli di giugno con Grecia e Lussemburgo. In particolare, domani il ct darà la lista dei 24 o 26 convocati per gli incontri. Tra questi dovrebbero rientrare il difensore viola Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour, almeno stando alle indicazioni date dall'allenatore in merito alla volontà di far giocare l'Under 21. Il raduno è fissato a Coverciano dal 28 sera. Questi i possibili convocati secondo la rosea.
Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara (Motta).
Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Kayode, Comuzzo (Ruggeri).
Centrocampisti: Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso (Berti, Faticanti, Prati).
Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini (Cacciamani).
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